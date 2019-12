Sedie e bottiglie usate come armi: la violenta rissa tra immigrati

Quello di ieri sembrava un sabato pomeriggio all’insegna della tranquillità e della spensieratezza a Reggio Emilia. Persone che passeggiavano serenamente in strada nonostante il freddo, le vie ammantate da una deliziosa e rilassante atmosfera di festa e i tanti negozi addobbati ancora con le allegre e vivaci luci di Natale.

Un vero piacere, questo, bruscamente interrotto da una violenza insensata ed improvvisa che ha scatenato il panico nel centro della città. Intorno alle 18:30, infatti, è scoppiata una mega rissa sotto i portici dell’isolato San Rocco che danno su piazza della Vittoria, proprio a pochi passi dalla pista di pattinaggio affollatissima in quel momento.

Ad affrontarsi, per motivi ancora da chiarire, sono stati due gruppi di giovani, molti dei quali probabilmente stranieri. Pugni, calci, sedie usate come armi e bottigliate: il tutto davanti agli occhi incredibili di decine di persone che sono state costrette ad assistere inermi alla colluttazione.

Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine accorse subito sul posto, la rissa sarebbe partita da un semplice diverbio fra due giovani. Dalle parole,però, i contendenti sono passati ai fatti tanto che si sono colpiti con pugni e calci. Ben presto sono arrivati a dargli man forte altri tre giovani che hanno utilizzato anche delle sedie di plastica situate all’esterno di un bar per colpire addirittura in testa un altro ragazzo che, in evidente difficoltà, era a steso terra.

Lo scontro durissimo, che dura quasi un minuto, genera panico in strada. Qualcuno, temendo il peggio, allerta le forze dell’ordine. Sul posto, così, arrivano prontamente polizia e carabinieri. I giovani, forse dell’est Europa, nel frattempo si erano dileguati proprio per evitare di essere fermati. Agenti e militari stanno indagando per ricostruire la vicenda e per identificare tutti i protagonisti di una violenza terminata, forse solo per caso, senza gravi conseguenza per nessuno.