Reggio, magrebino aggredisce connazionale con forbici: arrestato

Ha pestato un connazionale e poi lo ha ferito con un paio di forbici, tutto per impossessarsi di uno zaino, per questo motivo un 50enne marocchino si trova ora detenuto nel carcere di Reggio Calabria.

È stato il pronto intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile a salvare la vittima dal suo aggressore, tale Said Alahy, uomo già noto da tempo alle forze dell'ordine per una lunga lista di precedenti penali.

Secondo quanto riferito dalla stampa locale, il 50enne ha avvicinato la sua vittima nei pressi della fermata degli autobus del Ponte della Libertà, per poi scagliarsi contro di essa.

Intenzionato a sottrarre al connazionale lo zaino che portava sulle spalle, Alahy lo ha aggredito colpendolo con calci e pugni. Successivamente non ha esitato ad estrarre un paio di forbici per infierire ulteriormente su di lui, arrivando a ferirlo alla testa ed obbligandolo a mollare la presa.

Impegnati in un'operazione di pattugliamento del territorio, i carabinieri del comando di Reggio Calabria hanno notato la scena e si sono lanciati all'inseguimento del responsabile, raggiungendolo in breve.

Finito in manette, il marocchino è stato tratto in arresto ed incriminato con l'accusa di lesioni personali e tentata rapina. Come disposto dal Pm di turno, il 50enne è finito dietro le sbarre della casa circondariale di Arghillà, dove si trova in attesa di giudizio direttissimo.