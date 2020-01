Otto agenti per bloccare la furia del detenuto nigeriano: 2 finiscono in ospedale

Arriva da Reggio Emilia la notizia dell'ennesimo caso di aggressione in carcere commesso da un detenuto extracomunitario ai danni degli agenti di polizia penitenziaria impegnati nello svolgimento del proprio dovere.

Come denunciato dal Sindacato autonomo di polizia penitenziaria (Sappe), e riportato dalla stampa locale, il protagonista in negativo della vicenda è un uomo di nazionalita nigeriana che si trova collocato nel reparto dedicato all'Articolazione tutela salute mentale (Atsm).

Qui l'extracomunitario avrebbe iniziato a molestare pesantemente un altro ospite del medesimo settore, un suo connazionale, tra l'altro. Il facinoroso ha mostrato un atteggiamento fortemente ostile nei riguardi del secondo nigeriano, mantenendo un comportamento intimidatorio ed aggressivo, volto a sopraffare il compagno di reparto, pur ricevendo i rimproveri da parte degli agenti in servizio.

I numerosi richiami all'ordine non hanno portato a nulla, tanto che gli stessi poliziotti si sono visti costretti ad intervenire direttamente per bloccare il detenuto irrequieto e condurlo in una camera di isolamento, nella speranza che potesse sbollire la sua rabbia.

Durante queste fasi delicate, tuttavia, il nigeriano si è opposto strenuamente agli agenti, costretti ad intervenire addirittura in otto per riuscire ad avere la meglio su di lui. Il detenuto psichiatrico ha lottato come una furia, ferendo due dei poliziotti e mandandoli al pronto soccorso: per loro una prognosi rispettivamente di 3 e 5 giorni.

"Il taser avrebbe potuto evitare le lesioni arrecate dal detenuto violento agli ispettori" , lamenta Michele Malorni, segretario provinciale del Sappe, che chiede a gran voce nuove dotazioni per gli agenti in servizio in carcere, come riportato da "Reggio Sera".

A ciò si dovrebbero aggiungere anche delle riforme a livello legislativo, con "l'adozione di provvedimenti disciplinari, penali per lesioni e danneggiamenti dei beni dell’amministrazione interni alla cella che è stata resa inagibile, oltre al trasferimento immediato del detenuto in un’altra struttura per motivi di opportunità e sicurezza anche perché il carcerato rifiuta qualsiasi progetto e percorso trattamentale propostogli." , aggiunge ancora Malorni.