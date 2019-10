Reggio, straniero aggredisce autista che non si ferma dove vuole lui

Ha aggredito e ferito il conducente di un autobus del Seta per poi fuggire rapidamente dal posto, per questo motivo i carabinieri di Reggio Emilia sono ora alla ricerca del responsabile, un cittadino straniero.

L'episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, verso le 15:30, quando i militari sono stati contattati dal personale di un'ambulanza che si era recata all'incrocio tra via Sani e via Makallè per portare soccorso all'autista.

Secondo quanto riferito dalla stampa locale, lo straniero pretendeva di scendere ad una fermata non prevista dal percorso del mezzo pubblico a bordo del quale si trovava. Il rifiuto ricevuto come replica ha fatto andare su tutte le furie l'extracomunitario, che si è scagliato contro il conducente colpendolo al ginocchio e fuggendo nel momento in cui l'autobus aveva arrestato la sua corsa.

A causa delle lesioni riportate l'uomo, un 33enne di Reggio Emilia, è dovuto ricorrere alle cure dell'Arcispedale Santa Maria Nuova.

I carabinieri hanno ascoltato i testimoni, tentando di ottenere preziose informazioni circa il responsabile, che ha fatto perdere le proprie tracce. Potrebbero risultare fondamentali le immagini riprese da alcune videocamere di sorveglianza installate nella zona, ora al vaglio degli inquirenti.