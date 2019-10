Regno Unito, 23enne scrive sms al padre morto di cancro e le risponde un altro papà

Quattro anni fa ha perso il padre a causa di un tumore e ogni giorno, da quel momento, la figlia ha continuato a mandargli messaggi sul cellulare per raccontargli la sua vita e le sue giornate, con l'intento di sentirlo più vicino, nonostante il lutto. Ma qualche giorno fa, dall'altra parte del telefono, è arrivata la risposta di un altro papà, al quale la compagnia telefonica aveva riassegnato il numero e che, a sua volta, aveva perso la figlia in un incidente d'auto. Secondo quanto riportato da Huffington post, la storia, che arriva da Newport, nel Regno Unito, è stata riportata dal Dailymail.

La storia

È accaduto nei giorni scorsi quando la 23enne Chastity Patterson ha raccontato la vicenda sul suo profilo Facebook e ha scritto: " Negli ultimi quattro hanno ho mandato messaggi a mio padre tutti giorni, per fargli sapere come andassero le mie giornate. Oggi mi è arrivato il segno che tutto va bene e che posso lasciarlo riposare in pace ". Sotto il post, gli screenshot delle risposte di Brad, l'altro papà americano che, per tutto questo tempo, riceveva i suoi messaggi e che il 24 ottobre ha deciso di rispondere alla giovane inglese.

Lo scambio di messaggi

Il messaggio dell'uomo è arrivato nel giorno del quarto anniversario della morte del padre della 23enne, celebrato dalla ragazza con un messaggio di affetto: " Ciao papà, sono io. Domani sarà di nuovo un giorno duro, perché saranno quattro anni da quanod ti ho perso e non passa un singolo giorno senza che io non senta la tua mancanza. Ho sconfitto il cancro e non mi sono più ammalata: ti avevo promesso che mi sarei presa più cura di me stessa! Ho finito il college con il massimo dei voti! Mi sono innamorata e mi si è spezzato il cuore, ma ho alzato la testa e sono diventata una donna ancora più forte. Ho perso tutti i miei amici e ho toccato il fondo, ma no trovato qualcuno che è entrato nella mia vita e mi ha salvata ". E poi, infine: " Voglio solo dirti che ti voglio bene e che mi manchi tantissimo ". La risposta dell'uomo è arrivata: " Ciao tesoro, non sono tuo padre, ma ho ricevuto tutti i tuoi messaggi negli ultimi quattro anni. Attendo con ansia i tuoi messaggi mattutini e i tuoi aggiornamenti notturni. Mi chiamo Brad, ho perso mia figlia in un incidente d'auto nell'agosto 2014 e i tuoi messaggi mi hanno tenuto in vita. Quando mi hai mandato i tuoi messaggi sapevo che erano messaggi di Dio ". L'uomo alla giovane ha spiegato di non averle risposto prima per non "spezzare" il suo cuore e ha aggiunto: " Sei una donna straordinaria e mi sarebbe piaciuto che mia figlia fosse diventata come te ".

Il ringraziamento dell'uomo