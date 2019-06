Respinto in Francia: albanese scappa da polizia e torna in Italia a nuoto

Respinto dalla polizia di frontiera italiana a quella francese, perché irregolare, un cittadino albanese è scappato dalle autorità transalpine, che lo avevano preso in custodia, per gettarsi in mare per tornare a nuoto nel nostro Paese. E’ davvero singolare quanto accaduto, stamattina, al confine italo francese, di Ventimiglia, in provincia di Imperia. Protagonista è un giovane che, come si dice in linguaggio tecnico, è stato “riammesso” in Francia, in quanto gli agenti hanno provato il suo ingresso clandestino nel nostro Paese.

Pochi istanti dopo che gli uomini della “Paf” - l’analoga polizia di frontiera d’oltralpe - lo avevano preso consegna, lui è scappato e si è tuffato in mare, raggiungendo a nuoto l’Italia.

La sua fuga, tuttavia, è durata poco, anche perché ormai stremato dalle forze è stato riportato a riva, nei pressi della spiaggia della famosa spiaggia delle "uova”, ai Balzi Rossi - nei pressi del valico di Ponte San Ludovico - dove la polizia italiana lo ha fatto asciugare e successivamente ha proceduto ad una seconda riammissione, stavolta andata a buon fine.