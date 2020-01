Rezzato, raid razzista nel bar di una ragazza di origini marocchine

Un bar di Rezzato, comune in provincia di Brescia, è stato vandalizzato la scorsa notte da alcuni sconosciuti che hanno spaccato le vetrine e imbrattato con della vernice nera i muri e il pavimento del locale. Insulti razzisti, una svastica disegnata al contrario, accanto a una croce celtica. Il bar è gestito da una ragazza di origini marocchine, nata in Italia 36 anni fa. Proprio nel giorno della Memoria, dedicato alle vittime dell’Olocausto, ancora una volta simboli e frasi razziste.

Il bar in questione, sito a Rezzato, è gestito da Madiha Khtibari una ragazza 36enne nata e cresciuta in Italia, ma di origini marocchine. Sul pavimento del locale anche la scritta “negra” indirizzata proprio alla giovane proprietaria. Madiha adesso ha paura, è spaventata e non sa se avrà il coraggio di riaprire il locale. Teme altre ripercussioni. La giovane ha raccontato: “Spesso ricevevo apprezzamenti insistenti dai clienti e anche minacce verbali. Per questo preferivo sempre farmi accompagnare all’apertura e alla chiusura del bar”.

Preso di mira il bar a Rezzato

L’allarme è scattato verso le 2 di notte e, quando la 36enne è arrivata sul posto si è trovata davanti la terribile scena: il suo bar danneggiato, devastato e imbrattato. Le indagini sono in corso per cercare di individuare i responsabili, visionando i filmati registrati dalle telecamere di sicurezza presenti nella zona dove è avvenuto il raid. Le foto sono finite su Facebook, scattate da cittadini che hanno voluto denunciare quanto avvenuto in paese, mostrandosi solidali nei confronti di Madiha. Tanti anche i commenti e le condivisioni, oltre 1.700.

Il commento di Matteo Mauri