Riempie bottiglia d'acqua e dal rubinetto esce pure una salamandra

Immaginate di aprire il rubinetto per riempire una bottiglia d’acqua, chissà quante volte lo avrete fatto. Tuttavia, vi sareste mai immaginati di vedere uscire nel lavandino pure una salamandra? E’ davvero un fatto singolare quello avvenuto l’altro giorno in frazione Agaggio Superiore, a Molini di Triora, un minuscolo centro dell’alta Valle Argentina, nell’entroterra di Taggia, in provincia di Imperia.

A denunciare pubblicamente l’accaduto è Antonio Mario Beciu, consigliere comunale di minoranza, che pone sotto accusa la mancata pulizia della vasche idriche. “E’ un fatto a dir poco increscioso quello che si è verificato, alcuni giorni fa, a una famiglia di Agaggio Superiore - spiega Beciu -. Le foto a corredo della documentazione fornitaci, non lasciano spazio ad alcun dubbio: nel riempire una bottiglia dal rubinetto di casa, oltre all'acqua è fuoriuscita pure una salamandra”.

Prosegue: “Il simpatico animaletto si trovava, dunque, all'interno della rete dell'acquedotto comunale, in quella porzione al servizio della frazione il cui pessimo stato manutentivo era stato segnalato dal nostro gruppo di opposizione alla precedente amministrazione, non più di sei mesi fa”.

Stando a quanto riferito dall’opposizione: "La maggioranza diede rassicurazioni sul fatto che avrebbe provveduto, quanto prima, a una accurata pulizia delle vasche e alla loro messa in sicurezza. Risulta, invece, evidente che ciò non avvenuto”.

Nel sollecitare la nuova amministrazione a provvedere alla pulizia delle vasche, Beciu conclude: “Siamo convinti che con la salute pubblica non si possa scherzare. Pertanto ricordiamo al sindaco che rappresenta l'autorità sanitaria locale, nel nostro Comune. Alla base dell'attività di un'amministrazione ci dev’essere la tutela dell'incolumità e della salute dei cittadini, oltre alla salvaguardia di un bene essenziale, nonché pubblico, come l'acqua potabile”.