Rigopiano, un anno fa un'altra emergenza

C'è un precedente per la tragedia del Rigopiano. Una vicenda accaduta circa un anno fa che dopo la terribile valanga del 18 gennaio suona ora come una sorta di allarme beffardo. A marzo del 2015, come riportava il Centro e ilPescara, una grande nevicata ha bloccato di fatto i turisti dentro la struttura. "La strada provinciale che collega la piana a Farindola, infatti, era un vero e proprio muro bianco impraticabile.Fortunatamente, in quel caso arrivò un elicottero dei vigili del fuoco che riuscì ad atterrare consegnando viveri e medicinali agli ospiti ed ai dipendenti, ed assistendo poi anche la popolazione delle zone limitrofe", scriveva il Centro qualche mese fa. Il finale in quel caso fu diverso.

Le cose non sono andate così lo scorso 18 gennaio quando 29 persone sono rimaste uccise dalla furia della slavina. Insomma a quanto pare la zona del Rigopiano di fatto era già a rischio in passato per le forti nevicate.