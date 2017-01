Rigopiano, i superstiti: "Salvi al buio bevendo la neve"

Più di 50 ore immobili senza cibo e aqcua nell'attesa di un soccorritore. Così hanno atteso la salvezza i superstiti di Rigopiano. E così adesso emergono i racconti di chi è riuscito a battere la paura. L'unico modo per sopravvivere è stata la capacità di bere l'acqua che proveniva dal ghiaccio. Un sostegno fondamentale per resistere tra le macerie. Poi qualcuno ha provato a incoraggiare gli altri: "Sono loro", "vengono a prenderci", "siamo salvi", ha sussurrato qualcuno. Prosegue intanto la ricerca di persone disperse all'hotel Rigopiano. E' quanto scrivono in un tweet i vigili del fuoco sulle operazioni in corso dopo la slavina che ha travolto l'albergo.

La scorsa notte, dopo il recupero di tutti i bambini, sono state estratte e portate a Pescara altre quattro persone. Uno di loro è Giampaolo Matrone, 34enne romano, titolare della pasticceria 'La Deliziosa'. L'uomo sarebbe rimasto accanto alla fidanzata sotto le macerie, stringendole la mano, fino a rendersi conto che lei si stava spegnendo. Lui stesso, ricoverato a Pescara, è stato sottoposto ad un'operazione, ma ora sta bene. Recuperato anche il 25enne Vincenzo Forti, gestore della pizzeria 'Peter Pan' a Giulianova, nel teramano. Estratte infine due donne.

Una è Francesca Bronzi, che era alla sua prima vacanza con il compagno, Stefano Feniello, ancora disperso. Viva e all'ospedale è anche Giorgia Galassi, fidanzata di Vincenzo: la loro storia, è il caso di dirlo, sembra concludersi con un lieto fine. Diversi superstiti potrebbero essere dimessi lunedì. Il bilancio ufficiale dei morti è a salito a cinque. Le identità confermate, oltre alla della madre di Edoardo, sono quelle di due dipendenti dell'hotel, il capo-cameriere Alessandro Giancaterino e il cameriere Gabriele D'Angelo. Nel corso della giornata di ieri sono stati identificati i corpi delle ultime due vittime recuperate: Rosa Barbara Nobilio e Sebastiano Di Carlo''. Per quanto riguarda i dispersi, infine, la prefettura si è limitata a fornirne il numero: sarebbero 24. il ventiquattresimo disperso è un senegalese che lavorava nell’hotel. A parlare del senegalese sono stati alcuni dei sopravvisuti che lo avevano visto nell’hotel. L’africano, di circa 22 anni, lavorava come inserviente e dal giorno della slavina non si hanno più sue notizie. Si ritiene quindi che sia rimasto intrappolato dentro l’albergo.