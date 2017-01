Rigopiano, l'ultimo messaggio di Stefano al padre: "Qui è pieno di neve"

Stefano Feniello è ancora nella lista dei dispersi e dopo le dichiarazioni disperate del padre, spunta un'ultima conversazione tra i due prima che la slavina distruggesse completamente l'hotel Rigopiano.

Il 18 gennaio una slavina ha sepolto l'hotel Rigopiano al cui interno c'erano una trentina di persone tra ospiti e addetti ai lavori. Dopo il salvataggio di 11 persone e il ritrovamento di 15 corpi senza vita, l'attenzione torna sui dispersi. Tra questi c'è il fidanzato di Francesca Bronzi che due giorni fa è stata estratta viva dal cumulo di macerie e neve.

In un primo momento, Stefano Feniello si trovava nella lista dei sopravvissuti, ma dopo poco la Protezione civile ha comunicato alla famiglia di aver fatto un errore. Da quel momento è scattata la rabbia del padre Alessio che ora non riesce a darsi pace. Come scrive l'HuffingtonPost, in queste ore, è emerso un ultimo messaggio che il padre e Stefano si sono scambiati prima della tragedia all'hotel Rigopiano.

In una nota audio su WhatsApp, Stefano Feniello dice al padre, il giorno precedente alla caduta della slavina: " Ci sentiamo dopo, che andiamo alla spa. È pieno di neve. Nevica, però questa Panda (la macchina, ndr) è uno spettacolo. Siamo saliti senza catene ". Il ragazzo era appena arrivato all'hotel Rigopiano con la sua fidanzata Francesca Bronzi, la loro vacanza rilassante stava per aver inizio.