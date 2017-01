Rigopiano, trovata la settima vittima

Passano i giorni e le ore a Rigopiano. Ma non passa minuto senza che vigili del fuoco e uomini del soccorso alpino scavino tra la neve e le macerie dell'hotel crollato mercoledì scorso sotto il peso della slavina.

Le speranze di trovare qualcuno ancora vivo si fanno però sempre più flebili. Sono ora sette le vittime accertate, mentre i dispersi sono ancora ventidue. È stato infatti trovato oggi - e pare già recuperato - il corpo di una donna. Proseguono invece le operazioni per estrarre il cadavere individuato ieri, quello di un senegalese rifugiato in Italia che lavorava nella struttura.