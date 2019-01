Rimborsopoli Lombardia, 52 condanne. C'è anche il capogruppo della Lega al Senato

I giudici della decima sezione penale del tribunale di Milano hanno condannato 52 dei 57 imputati nel processo sulla cosiddetta "Rimborsopoli" in Regione Lombardia. Tra questi Massimiliano Romeo, ex consigliere lombardo e attuale capogruppo al Senato della Lega, condannato a 1 anno e 8 mesi con pena sospesa e non menzione nel casellario giudiziario per le presunte "spese pazze" al Pirellone. Stessa condanna anche per l'ex consigliera regionale di Forza Italia, Nicole Minetti.

Più pesante, invece, la pena inflitta dai giudici della decima sezione penale di Milano a Renzo Bossi, che è stato condannato a 2 anni e 6 mesi. Condannati anche Stefano Maullu, europarlamentare di Forza Italia (1 anno e 6 mesi) e Alessandro Colucci, deputato del gruppo misto (2 anni e 2 mesi). La pena più alta, 4 anni e 8 mesi, è stata inflitta a Stefano Galli, ex capogruppo della Lega in Regione.

L'avvocato Jacopo Pensa, difensore di Romeo, ha dichiarato: "Se c'era un sistema, c'era certamente da 30 anni e loro lo hanno ereditato in buona fede. Faremo appello, noi puntiamo alla revisione delle condotte contestate perché per noi c'è la mancanza del dolo".

La pena più pesante è stata quella inflitta a Galli. Accusato di peculato e truffa, secondo quanto ricostruito dal pm Paolo Filippini avrebbe pagato con soldi pubblici il matrimonio della figlia Laura Verdiana e avrebbe fatto assumere dal Pirellone il genero, Corrado Paroli (condannato a 2 anno e 6 mesi) consulente, con uno stipendio di 196mila euro lordi per 19 mesi di lavoro. Tra gli imputati anche gli ex consiglieri Angelo Ciocca, ora eurodeputato Lega, condannato a 1 anno e 6 mesi con pena sospesa e non menzione nel casellario giudiziario. Condannato a 1 anno e 8 mesi (con pena sospesa e non menzione nel casellario giudiziario) anche l'onorevole di Cinisello Balsamo ed ex consigliere della Lega, Jari Colla, a 1 anno e 8 mesi (con pena sospesa e non menzione nel casellario giudiziario).

Tra gli ex consiglieri regionali finiti a processo c'era anche Massimo Buscemi, ex assessore della giunta Formigoni, condannato a 2 anni 2 mesi. Giulio Boscagli, già sindaco di Lecco e assessore in Regione nella giunta Formigoni, condannato a 2 anni e 7 mesi. Il suo ex collega di Giunta al Pirellone, Angelo Giammario, è stato condannato a 2 anni e 9 mesi, mentre l'ex assessore all'Ambiente Marcello Raimondi a 2 anni e 6 mesi. Anche l'ex assessore allo Sport di Regione Lombardia, Monica Rizzi, è stata condannata a 2 anni e 2 mesi. Cinque gli imputati che sono stati assolti o prescritti, tra cui l'ex presidente del Consiglio regionale Davide Boni.