Rimini, abusi sessuali su 14enne: arrestato albergatore

Un noto albergatore di Miramare di Rimini di 57 anni è stato arrestato in data 29 agosto con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di un ragazzino 14enne, ospite con i suoi genitori presso l'hotel gestito dall'uomo, un quattro stelle. Il ragazzino avrebbe raccontato al padre di essersi addormentato in veranda e di avere subito gravi molestie da parte del 57enne. Il genitore del minore ha, di conseguenza, contattato i carabinieri, che hanno notificato al 57enne un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, per rischio di reiterazione di reato, emessa dal Gip del Tribunale di Rimini Benedetta Vitolo su richiesta del pm Giulia Brandanini. L'episodio sarebbe accaduto durante la metà di agosto, ma è stato reso noto solo adesso dai media.

L'uomo al momento si trova in carcere, ma ha già rilasciato una dichiarazione spontanea dinanzi al pubblico ministero, nel corso della quale ha respinto ogni accusa. Come è possibile leggere dal Corriere Romagna, il 57enne avrebbe dichiarato: "Sono innocente: non ho mai sfiorato quel ragazzino". L'albergatore si è inoltre difeso spiegando di essersi limitato a redarguire il ragazzo per averlo trovato addormentato in veranda con i pantaloni calati.

Secondo l'accusa, invece, il 14enne si sarebbe trovato semi addormentato sopra una sedia a dondolo posta in veranda. L'albergatore lo avrebbe colto di sorpresa iniziandolo a molestare e costringendo il ragazzino ad un rapporto orale da parte dell'uomo. Il 14enne, paralizzato per l'imbarazzo e per la comprensibile paura del momento, non avrebbe reagito ed avrebbe lasciato soddisfare all'uomo le sue perverse pulsioni sessuali. In seguito, il giovanissimo sarebbe corso via a svegliare di soprassalto il padre, raccontandogli, in stato di choc, quanto era appena accaduto. L'imprenditore, incensurato, è difeso dai legali Alessandro Pierotti e Paolo Righi. In data 30 agosto 2019 è fissato l'interrogatorio di garanzia.