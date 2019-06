Rimini, anziano si tuffa in acqua per salvare sua moglie ma poi muore in mare

Un gesto d'amore totale e commovente, che gli è costato la vita. Un anziano si è tuffato in mare per salvare sua moglie: ci è riuscito, ma poi il suo cuore non ha retto allo sforzo ed è spirato. La tragedia a Rimini, dove la coppia stava trascorrendo le vacanze: a perdere eroicamente la vita è stato un 83enne residente in provincia di Varese, in località Cassano Magnano.

Secondo quanto ricostruito, il signore si è lanciato in acqua dopo aver sentito la moglie chiedere aiuto perché non riusciva più a raggiungere la riva per colpa della corrente; l'ha raggiunta e l'ha trascinata dove l'acqua era più bassa e poi è trapassato, ucciso da uno sforzo eccessivo per la sua età e il suo fisico.

Se ne è andato sul bagnasciuga, dopo aver salvato la donna amore della sua vita, davanti ad alcuni bagnanti che hanno provato a rianimarlo, purtroppo senza successo.