Rimini, gambiano con coccio di bottiglia ferisce e insegue 27enne

Un tentativo di rapina finisce nel sangue a Rimini, con un 27enne che riesce ad allontanarsi dal suo aggressore gambiano ed a chiedere aiuto a degli agenti in servizio.

L'episodio si è verificato ieri notte in via Verdi, intorno alle 20:30. Gli uomini della questura di Rimini, coadiuvati dai colleghi del reparto prevenzione crimine della Liguria, si trovavano impegnati in un'operazione di pattugliamento del territorio, quando sono stati fermati da un giovane a torso nudo e sanguinante. Il ragazzo chiedeva disperatamente aiuto, gridando di essere inseguito da un uomo di colore intenzionato ad ucciderlo.

La vittima, un brasiliano di 27 anni, ha raccontato ai poliziotti di aver subìto un'aggressione da parte di uno straniero all'interno del parco Marecchia. In sella alla sua bici, il ragazzo era stato avvicinato da un africano che, con tono decisamente minaccioso, gli aveva chiesto del denaro. Dopo aver ricevuto una risposta negativa alla sua pretesa, il rapinatore aveva spaccato una bottiglia di vetro a terra con l'intenzione di utilizzare come arma gli affilati frammenti rimasti. Il brasiliano aveva tentato invano di impedirgli di prendere i cocci, il tutto davanti ad un capannello di altri africani accorsi sul posto per assistere alla lotta. Colpito alle spalle dall'aggressore e ferito in modo serio, il 27enne si era dato alla fuga, abbandonando la sua bicicletta per cercare aiuto.

Impossessatosi del mezzo a due ruote, il gambiano si era quindi lanciato al suo inseguimento, ed è proprio in sella ad esso che gli agenti lo hanno visto sbucare qualche minuto dopo.

Arrestato con l'accusa di tentata rapina aggravata, l'africano è stato condotto in questura per accertamenti. Si tratta di un 21enne di nazionalità gambiana, nei confronti del quale sono stati effettuate ulteriori verifiche. Addosso, infatti, aveva anche un bilancino di precisione e della marijuana. Per questo sono state spiccate nei suoi confronti anche delle denunce per produzione, detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.

Con numerose ferite lacero contuse, il brasiliano è finito al pronto soccorso dell'ospedale Infermi, ricevendo una prognosi di 20 giorni.