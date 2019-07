Rimini, magrebino insulta e frattura il braccio ad un'81enne

Aggredita in un parco di Rimini da uno straniero perchè aveva osato reagire ad un suo insulto.

Vittima una donna di 81 anni, che a causa delle violenze del magrebino ha riportato la frattura del braccio destro, mentre il responsabile, un nordafricano, è tuttora ricercato.

L'episodio si è verificato nei giorni scorsi all'interno del parco Fabbri, dove l'anziana riminese si trovava in compagnia di alcune amiche. Sono all'incirca le 18, quando al gruppetto si avvicina un extracomunitario: spuntato dal nulla, quest'ultimo ha iniziato fin da subito a tempestare le donne di insulti e volgarità.

Senza che nulla potesse giustificare quell'insano gesto nei confronti delle anziane, lo straniero è andato avanti a lungo, divenendo via via più insistente oltre che aggressivo. Più che comprensibile l'agitazione delle vittime dell'invettiva, che hanno iniziato a temere per la propria incolumità. Il sospetto che potesse essere fuori controllo e quasi certamente ubriaco, non ha fatto altro che alimentare la loro paura, che si è concretizzata nel momento in cui una di esse ha avuto l'ardire di replicare all'africano.

La richiesta di andar via e di lasciare in pace lei e le sue amiche ha fatto presto individuare allo straniero il suo obiettivo. In preda alla furia, il magrebino si è scagliato contro l'anziana e l'ha colpita con un forte pugno al braccio destro, prima di allontanarsi dal posto.

Immediata la segnalazione da parte delle amiche della 81enne, che hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e quello del 118, a causa di un forte dolore lamentato dalla donna ferita.

Sul posto gli uomini della questura di Rimini, che hanno dato immediato avvio alle ricerche del responsabile, potendo tuttavia far unicamente riferimento al fatto che si trattasse di un nordafricano, come riportato dalle anziane ancora sotto choc. Con pochi dettagli a loro disposizione, gli agenti non sono riusciti ancora ad individuare il colpevole, che resta al momento a piede libero.

La vittima, invece, è stata trasportata all'ospedale Infermi, dove i medici hanno diagnosticato la frattura dell'arto, causata direttamente dal pugno dell'africano. Per lei 30 giorni di prognosi.