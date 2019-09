Rimini: metteva il collare elettrico al cane, denunciato il proprietario

A scoprire l'animale con un collare elettrico attorno al collo sono state le guardie zoofile. Così, dopo il rinvenimento dell'oggetto, il proprietario di un cane di razza, un setter inglese, è stato denunciato per aver maltrattato il proprio animale domestico. È accaduto in provincia di Rimini e sia il cane sia il collare sono stati posti sotto sequestro dalle forze dell'ordine. Il collare era stato predisposto per rilasciare una scossa a ogni suono emesso dal cane.

Secondo quanto riportato da Il resto del Carlino, le guardie zoofile hanno denunciato la diffusione di questi dispositivi: circa un mese fa, infatti, sempre nel Riminese, un'altra persona era stata denunciata per lo stesso motivo. Come spiegato da alcuni professionisti, è convinzione di molti pensare che attraverso l'uso di questo apparecchio l'animale vena "educato" in minor tempo e con risultati migliori, ma gli esperti dicono il contrario.