Rimini, molestata durante la vacanza-studio e seguita fino in Italia

Sedotta durante la vacanza studio e poi perseguitata dal capofamiglia che l'aveva ospitata. Una minorenne di Rimini è stata vittima di molestia da un uomo di oltre 60 anni arrivato al punto di prendere un aereo e raggiungerla in Italia per rivederla e riprendersela.

L'incredibile vicenda, documentata dal Resto del Carlino, ha visto come sfortunata protagonista una ragazzina riminese che ha avuto il coraggio di parlare con i genitori e denunciare l'accaduto alla polizia. L'uomo è indagato per stalking anche se è riuscito a tornare in patria prima di essere acciuffato.

Un normale soggiorno all'estero per imparare una nuova lingua come capita a migliaia di italiani che, soprattutto in giovane età, aderiscono a numerosi progetti, si è così trasformato in un incubo per la giovane volata oltre-oceano a trascorrere sei mesi di studio. La minorenne è diventata l’oggetto del desiderio di un uomo di oltre 60 anni che l’ha seguita fino in Italia, arrivando al punto da ricattarla pur di averla.

Sedotta e molestata

Inizialmente accolta a braccia aperte da moglie, marito e figli, la sua esperienza lontano da casa era cominciata in maniera serena fino a quando il capofamiglia non le ha messo gli occhi addosso. Un uomo ultrasessantenne a cui lei era stata affidata ma che, improvvisamente, invece di vederla come una figlia, ha cominciato a guardarla come una donna, nonostante la giovanissima età, e corteggiarla con tanti piccoli gesti. Lusingata della corte di un uomo adulto e affascinante è stata convinta a fare sesso.

Nessuno in famiglia si era accorto dell'accaduto ma lei sapeva che stava facendo qualcosa di terribilmente sbagliato riuscendo ad allontarnarsi da quella storia che stava diventando morbosa. L'uomo, invece, è impazzito per un'ossessione che non è riuscito a tenere a bada e che è esplosa quando la ragazza è rientrata in Italia.

Il ricatto

Da questo momento sono iniziati i tormenti sui social ed in qualsiasi altra maniera, un vero e proprio stalking, per implorarla di tornare da lui fino a quando l'uomo ha deciso di acquistare un biglietto aereo per l'Italia. Preso alloggio in un hotel di Rimini l'ha implorata di incontrarlo ma, all'ennesimo rifiuto, ha cominciato a ricattarla con le foto che lui aveva scattato durante i loro rapporti e che ritraevano la giovane completamente nuda, minacciando di rendere pubblico il tutto. Spaventata e con le spalle al muro, ha preso coraggio raccontando ai propri genitori tutto quello che era accaduto.

Superato il primo momento di choc, il padre e la madre non ci hanno pensato due volte e si sono rivolti alla polizia. Non sapevano dove fosse esattamente quell’uomo e lui, intuendo che la giovane si era rivolta ai genitori, ha deciso che era meglio fare le valigie e tornarsene a casa. Gli investigatori della Squadra Mobile, coordinati dal Sostituto Davide Ercolani, hanno setacciato tutti gli alberghi ma non sono riusciti a trovarlo.

Ufficialmente denunciato per stalking, gli converrà non tornare mai più nel nostro Paese.