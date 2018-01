Rimini, muore a 26 anni mentre compra il pane

Quando Giulia è scesa dall'auto per entrare al forno a prendere il pane, Denis, il suo fidanzato, non sapeva che quella sarebbe stata l'ultima volta che l'avrebbe vista sorridere. È successo a Rimini, dove in pichi minuti si è consumata una tragedia. La ragazza entra nel negozio e proprio dopo aver chiesto alla commessa il pane e un po' di pizza si sente male e cade a terra. Poi l'ambulanza e la corsa in ospedale, ma per Giulia non c'è stato niente da fare. La 26enne, che come dicono i famigliari fino a quel momento "era sempre stata bene", è morta in ospedale. L'autopsia deve ancora essere eseguita ma sembrerebbe che a stroncare la vita della giovane sia stato un infarto.

"Morire così, a 26 anni, è assurdo – dice in lacrime uno dei fratelli della ragazza, Francesco Cesarini, al Resto del Carlino – Giulia era il punto di riferimento della nostra famiglia: sempre così solare, determinata, piena di voglia di vivere. Per me era tutto, non so come faremo senza di lei". Anche il fidanzato è a pezzi. I due erano molto innamorati e stavano facendo molti progetti, racconta il padre di Giulia. I funerali avranno luogo giovedì a Pesaro.