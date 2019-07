Rimini, vince 100mila euro al Superenalotto ma non li ritira

Una bella vincita al Superenalotto che permetta, magari, di non lavorare più e di trasferirsi in luogo incantevole dove godersi i soldi forniti dalla dea bendata è il sogno che praticamente hanno tutti.

Un evento, questo, già difficilissimo e raro che, a volte, può essere anche ostacolato anche dalla disattenzione dei giocatori. È quanto accaduto fino ad ora a Pietracuta, una piccola frazione di San Leo, nell’entroterra riminese. Al Bar Sport del piccolo centro abitato in occasione del concorso “Pasqua 100X100” tenutosi lo scorso 20 aprile era stata giocata una semplice schedina poi risultata vincente per un valore di 100 mila euro.

Il tagliando, di 3 euro, riporta il numero 9401B6300071-4. Cifra che non permette di cambiare la vita ma che, di certo, la renderebbe un po’ più agevole.

Eppure quel premio a distanza di più di due mesi non è stato ancora ritirato. Se il poco accorto giocatore dovesse dimenticare di reclamare il premio, la cifra finirà in una sorta di fondo cassa da 353 milioni di euro dove giacciono tutte le vincite non ritirate negli ultimi 7 anni.