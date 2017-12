Riprende a respirare pochi minuti prima che i medici le stacchino la spina

Dallo shopping natalizio a un incubo che sembrava senza fine. Una bambina dell'Alabama - Lacey Jane Ayers - era finita in fin di vita sabato scorso dopo un incidente stradale gravissimo.

La madre, il padre e il fratellino che erano presenti hanno riportato solo delle gravi ferite. La bimba, invece, ha riportato gravi traumi sia a livello cerebrale che al collo. Da giorni era ricoverata in terapia intensiva al Children's Hospital di Birmingham e non dava segni di ripresa. Ormai i medici avevano perso ogni speranza. Tanto da contattare la famiglia per l'ultimo saluto prima di staccare la spina.

Ma proprio all'ultimo momento, la piccola ha riniziato a respirare e a muoversi. Un miracolo, e la famiglia è ripiompata nella gioia. Il percorso per la piccola è ancora lungo e bisognerà aspettare per vedere se alcuni danni cerebrali sono permanenti. In ogni caso il peggio sembra essere passato. Come riporta il Daily Mail, la dottoressa che la segue è rimasta molto soddisfatta dei progressi della piccola durante le ultime ore e lo zio l'ha visitata qualche giorno fa: "L'ho visitata e mi ha stretto la mano", ha detto.