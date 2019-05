Risparmi, ma spendi sempre e comunque: la beffa delle bollette, dove i costi fissi sono il 40%

Avete montato le lampadine a risparmio energetico, fate sempre attenzione a spegnere la luce, ma non riuscite ad abbattere la bolletta come vorreste, vero? Già, perché a fregarsi per bene sono i cosiddetti costi accessori, ovvero quelli fissi, che ammontano a circa il 40% della spesa.

Cioè, per fare un esempio: se doveste spendere 100 euro al mese, 40 sono di default (anche se, per assurdo, vivete "al buio"!), mentre 60 sono pari all'energia elettrica realmente utilizzata e dunque da pagare. Insomma, una bella beffa. Che nonostante venga denunciata per anni dalle associazioni dei consumatori, continua a levare denari dai portafogli delle famiglie italiane.

Dagli "oneri generali di sistema" non si scappa, anche perché – almeno finora – nessun governo ci ha messo mano, provando a ridimensionare le tasse fisse, che fanno delle nostre bollette della luce tra le più care d'Europa.

Come scrive IlGiorno, secondo uno studio presentato in Senato dal Centro ricerche ambiente e consumo e dalla Fondazione Univerde, la spesa degli italiani per gli oneri generali di sistema ha superato i 100 miliardi di euro dal 2010 al 2017. Una cifra mastodontica.

Ecco, ma cosa si nasconde dentro questi benedetti, anzi maledetti "costi accessori"? Presto detto: il prezzo dello smantellamento dei siti nucleari, gli incentivi per le energie rinnovabili, le agevolazioni alle Ferrovie, l'efficientamento energetico, il finanziamento alla ricerca e pure lo stesso bonus famiglie. Dulcis in fundo, tasse, Iva e accise.

Ah, guai a dimenticarsene: in bolletta c’è anche il canone Rai…