Rissa col martello in piazza, scattano le denunce

Scatta la rissa a colpi di martello, paura in centro ad Atripalda, in provincia di Avellino.

L’episodio s’è verificato in piazza Umberto I nel comune irpino. Sul posto, come riporta Il Mattino, sono immediatamente arrivati i carabinieri che hanno provveduto a far cessare la rissa e a ricostruire le fasi della concitazione che ha tenuto in apprensione, per alcuni minuti, la tranquilla comunità della provincia avellinese.

Così i militari sono riusciti a trovare, a poca distanza dal luogo dove materialmente era avvenuto lo scontro, un martello. L’utensile, evidentemente utilizzato quale arma improvvisata, era stato frettolosamente abbandonato da chi lo aveva brandito. Dopo i rilievi del caso, il martello è stato sottoposto a sequestro.

I controlli e le indagini, poi, hanno consentito ai carabinieri di scoprire che la zuffa era scoppiata per motivi definiti futili dagli stessi investigatori. Quindi sono riusciti a risalire all’identità di tre persone, ritenute coinvolte nel tafferuglio e, per questa ragione, denunciati in stato di libertà all’autorità giudiziaria. Rispondono tutti dell’ipotesi di reato di rissa.