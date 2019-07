Rissa davanti al ministro Trenta: finisce a coltellate

Pranzo insolito per Elisabetta Trenta, che ha dovuto fare i conti con una scena surreale. È successo tutto in un ristorante di Rocca di Papa, ai Castelli Romani: qui si stava svolgendo un normale banchetto nunziale, quando ad un certo punto in sala è scoppiato il panico. Una rissa vera e propria ha colto tutti di sorpresa, lasciando gli invitati - e non solo - a bocca aperta.

La rissa

A.P., un cameriere di Frascati, ha accoltellato un suo collega georgiano: stando a quanto riportato da Il Secolo XIX, i due avevano iniziato a battibeccarsi per motivi lavorativi già da inizio serata e l'astio è terminato davvero male. Ad assistere al litigio c'era anche il ministro della Difesa, che per l'occasione era stata accompagnata dal marito.

Il 46enne improvvisamente - dopo una forte colluttazione - ha afferrato un coltello da uno dei tavoli e ha ferito l'altro cameriere: il 32enne è stato subito soccorso e trasportato tramite l'elicottero del 118 all'ospedale San Camillo, dove ora è ricoverato con trenta giorni di prognosi; ha riportato una profonda ferita al petto. A.P. è stato invece fermato dai carabinieri per tentato omicidio.

Ad intervenire per placare gli animi sono stati inizialmente gli agenti della scorta della Trenta. La cerimonia è regolarmente proseguita dopo l'intervento dei carabinieri di Rocca di Papa, che hanno provveduto ad arrestare il cameriere violento per rissa e lesioni gravi.