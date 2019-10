Rissa e frasi contro l'Italia: la follia dei gambiani

Paura a bordo di un autobus in servizio lungo la tratta Cairo Montenotte-Savona, a causa di una rissa scoppiata tra gambiani accaduta nella giornata di ieri.

L'episodio è avvenuto a bordo di un mezzo pubblico della Tpl, partito da Cairo verso le ore 17. Seduti negli ultimi posti in fondo, si trovavano anche 5 giovani richiedenti asilo di nazionalità gambiana, che hanno trasformato in un incubo il viaggio per gli altri passeggeri a causa delle loro intemperanze.

Prima una discussione, dai toni via via più accesi, poi le urla e gli spintoni, infine una vera e propria rissa, che ha scatenato il panico a bordo. Infastiditi e preoccupati, gli altri passeggeri sull'autobus hanno protestato contro i facinorosi, venendo per questo motivo insultati dagli africani che avrebbero rivolto frasi offensive nei confronti del nostro Paese. Inutili i tentativi di riportare la calma anche da parte del conducente, il quale si è visto costretto ad arrestare la corsa del mezzo nella piazza di Altare per consentire l'intervento sul posto dei carabinieri.

Tre complessivamente le pattuglie sopraggiunte per cercare di ricondurre a più miti consigli gli extracomunitari. Dopo qualche iniziale momento di tensione, questi ultimi hanno collaborato durante le fasi di identificazione da parte dei militari, dopo esser stati fatti scendere dal bus.