Rissa al parco acquatico fra donne afroamericane: volano insulti e le botte

L'ennesimo video dell'ennesima rissa diventato virale. Ma questa volta c'è qualcosa in più, che sorprende rispetto al solito. Già, perché questa volta a vestire i guantoni e i panni del pugile non sono uomini, bensì un gruppo di donne afroamericane, che se le sono date di santa ragione.

La scazzottata si è verificata in un parco acquatico degli Stati Uniti d'America, dove alcuni passanti, attoniti, hanno ripreso la scena, pubblicandola poi sui social network, dove il video è diventato virale nel giro di poche ore: al momento, su Twitter, il filmato ha raccolto oltre cinque milioni di visualizzazioni, venendo postato dalla pagina Only in America.

Nei pochi secondi del girato ecco la rissa tra tre (o forse più) donne di colore: volano insulti, calci, pugni, tirate di capelli, mentre si sentono anche alcune grida spaventate di qualche bambino che ha assistito al "match di boxe". Il tutto si conclude con l'arrivo di una donna a bordo di uno scooter a quattro ruote per disabili, che, con nonchalance, procedendo a bassa velocità, investe di proposito tutte le irose contendenti.