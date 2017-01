Rita Pavone e il tweet contro Laura Boldrini

Rita Pavone attacca Laura Boldrini. E lo fa con un tweet per commentare le parole del presidente della Camera sulle politche anti-immigrazione del presidente statunitense Donald Trump. Di fatto nelle prime ore dopo la firma del decreto degli States che chiudeva le frontiere ai cittandini di sette Stati a maggioranza islamica, la Boldrini ha affermato: "Riguarda tutti noi quello che il nuovo Presidente Trump sta decidendo per gli Stati Uniti perchè i suoi provvedimenti, oltre a minare le basi dei principi giuridici internazionali, portano ad un caos generale e rischiano di alimentare pericolose ritorsioni".

La Boldrini ha ricordato "gli insulti inaccettabili contro i messicani, definiti ’criminali e trafficanti'. Poi la rivalutazione della tortura come strumento che ’funzionà nella lotta al terrorismo. Ora il blocco per tre mesi all’ingresso dei cittadini provenienti da 7 Stati a prevalente religione musulmana - e con esenzione per i cristiani. E infine lo stop all’arrivo di rifugiati siriani". Tutti questi "sono segnali, inequivocabili e allarmanti, che si vogliono fare distinzioni su base etnica e religiosa, che il sospetto può investire interi popoli e non i singoli accusati di reati, che le convenzioni internazionali sottoscritte anche dagli Usa perdono di valore e i diritti umani si applicano ad intermittenza, che per rispondere all’Isis è lecito anche usare strumenti non consentiti dall’ordinamento". E così su Twitter è arrivata la risposta di rita pavone che twitta un'immagine un uomo che picchia alcune donne col burqa e scrive: "a Boldrini dice: Primi atti (Trump) sono allarmanti. Con tutto rispetto, questi invece, verso la donna, sono rassicuranti?". E ancora: "Giusto per essere obiettivi, anche Obama, nel 2011, bloccò l'immigrazione dall'Iraq per ben 6 mesi. Ma nessuno ne parlò...". E il tweet ha fatto il giro dei social. (Clicca qui per guardare la foto pubblicata da Rita Pavone)