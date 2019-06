Ritirato dal commercio antibiotico per bambini: trovati grumi di polvere

Si tratta della Amoxillicina acido clavulanico. È un antibiotico prodotto da diverse case farmaceutiche per curare alcune infezioni batteriche della bocca e dei denti, dell’orecchio (l'otite, ndr), dell’apparato respiratorio (bronchiti e polmoniti) e delle vie urinarie.

Viene utilizzato soprattutto dai pediatri per i bambini. Ma dopo alcune segnalazioni arrivate dall'Egitto, è stato tolto dal commercio in Italia. A deciderlo è l'Aifa, l'agenzia italiana del farmaco. È stato disposto il ritiro dalle farmacie di un lotto dell'antibiotico, per la presenza (in Egitto) di grumi di polvere.



Sul caso è intervenuto anche Giovanni D'Agata, presidente dello sportello dei diritti, che ha specificato come sia stato necessario ritirare il prima possibile dal commercio il prodotto.

Come si legge sul giornale on line "ilsalvagente.it", meno di un mese fa, un'altra casa farmaceutica aveva ritirato un lotto dello stesso prodotto. E sempre per lo stesso problema: la presenza di grumi di polvere. Anche in quel caso le segnalazioni sono arrivate dall'Egitto.