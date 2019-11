Ritirato un lotto di Acqua di Nepi per "contaminazione fecale"

Il Ministero della Salute ha richiamato in via precauzionale un lotto di acqua minerale effervescente naturale "Acqua di Nepi" da un litro per la presenza di coliformi. L'avviso di ritiro è stato pubblicato online sulla pagina web del ministero della Salute. La procedura di richiamo è circoscritta a un lotto di bottiglie in vetro destinato al canale della ristorazione.

ll lotto in questione è N9183A e la scadenza è 1 luglio 2021.

L'acqua minerale richiamata è stata imbottigliata da Acqua di Nepi Spa, nello stabilimento di località Graciolo a Nepi, in provincia di Viterbo; la decisione del Dicastero è stata presa a seguito di accertamenti da parte della Asl di Viterbo e della Asl numero 1 di Roma, relativamente alla presenza di coliformi trovati in una unica bottiglia da un litro in vetro.

Si raccomandano pertanto i consumatori di non consumare il prodotto con il numero di lotto segnalato e, in caso, di restituirlo all’azienda o ai punti vendita d’acquisto.

Si tratta dunque di un rischio di tipo microbiologico, dal momento che i batteri coliformi sono sintomo di contaminazione fecale del prodotto, a causa della contaminazione diretta delle acque, tramite gli scarichi fognari, o da quella derivante dal dilavamento di terreni contaminati magari destinati ad allevamenti agricoli.

L'agenzia stampa Adnkronos riporta la posizione dell’azienda Acqua di Nepi, che così precisa: "È da escludere che la presenza dei coliformi possa dipendere o essere ricollegata, anche indirettamente, al proprio processo di imbottigliamento, in quanto le fonti, le linee di produzione e il magazzino presso lo stabilimento sono sottoposti ad analisi giornaliere da parte dell'azienda e a controlli periodici da parte degli organi sanitari" . "La presenza di batteri – si legge nel comunicato pubblicato sul sito istituzionale – è da ricondurre a fattori esterni al ciclo produttivo aziendale".

Nella nota diramata si legge anche che l’accertamento è stato disposto nell'ambito di indagini successive al sequestro di prodotti di varie marche eseguito in data 15 luglio 2019, su ordine della Polizia Giudiziaria Roma Capitale presso il deposito di una società distributrice terza.

Cosa sono i coliformi

I coliformi sono un gruppo di batteri appartenenti alla famiglia delle Enterobacteriaceae; è riconosciuto che tutte le specie sono regolarmente beta-galattosidasi positive, con Escherichia coli. I coliformi sono batteri a forma di bastoncello e sono presenti nel materiale fecale, motivo per il quale quindi utilizzati come indicatori di inquinamento sia delle acque sia degli alimenti.