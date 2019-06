Ritiro scorta a Saviano: per Consiglio d’Europa è "caso di intimidazione"

Sul possibile ritiro della scorta al giornalista e scrittore Roberto Saviano auspicato nei giorni scorsi dal ministro dell’Interno Matteo Salvini è intervenuto anche il Consiglio d'Europa.

L’organizzazione internazionale, infatti, considera come una "intimidazione" l'ultima dichiarazione rilasciata da Salvini in una diretta Facebook lo scorso 29 maggio.

"Un bacione a Saviano. Sto lavorando anche a una revisione dei criteri per le scorte che impegnano ogni giorno 2mila uomini" , aveva detto il ministro.

L’affermazione del ministro è stata classificata dal Consiglio d'Europa come "intimidazione attribuibile allo Stato" e, per questo, inserita tra quelli di massima pericolosità per l'incolumità dei cronisti.

"Saviano è sotto costante scorta della polizia dal 2006, dopo aver pubblicato il libro 'Gommora', denunciando le pratiche della camorra, la mafia napoletana" , ha invece dichiarato il Consiglio d'Europa.