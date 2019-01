Ritrovati i due fratelli minorenni scomparsi lunedì scorso

Sono stati ritrovati dai carabinieri i due fratelli minorenni che erano scappati dalla loro abitazione lunedì scorso, il 14 gennaio, da Voghera, in provincia di Pavia. Rayan, 17enne e Moira, 14enne hanno fatto ritorno a casa, tra le braccia di mamma e papà, dopo essere stati notati in centro questa mattina da una volante dei carabinieri di Voghera che li hanno subito riconosciuti e portati in caserma. Ritrovato anche un altro minorenne che era con loro, anche lui di Voghera, ma del quale nessun familiare aveva denunciato la scomparsa. I ragazzi sono stati prima visitati in caserma dai medici che li hanno giudicati in buona salute e poi interrogati.

Secondo alcune informazioni all’origine della fuga dovrebbe esserci un motivo sentimentale. Moira e il ragazzo ritrovato in loro compagnia avrebbero una storia. E il fratello della ragazzina, Rayan, avrebbe deciso di aggregarsi ai due giovani fidanzatini. Fuga d’amore abbastanza lontana da casa, dato che sembrerebbe che i tre fuggiaschi siano arrivati fino in Campania. I genitori dei due fratelli avevano anche chiesto aiuto a “Chi l’ha visto?”, ma niente, di loro nessuna traccia. Fino a questa mattina, quando i carabinieri hanno visto i tre camminare in centro a Voghera. Il viaggio di ritorno verso il Nord Italia avrebbe anche subito una sosta in Toscana, dove i tre ragazzini avrebbero deciso di passare la notte. Durante tutto il periodo la Procura e la Prefettura di Pavia erano state continuamente tenute aggiornate sugli sviluppi delle indagini condotte dai militari. In questi giorni i carabinieri avevano infatti controllato stazioni, aeroporti, ospedali.