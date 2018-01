Ritrovato dopo 72 anni soldato che bombardò le posizioni dei nazisti

Ci sono voluti 72 lunghi anni per ritrovarlo e dargli degna sepoltura. Un soldato, come tanti uccisi dalla Seconda Guerra Mondiale. Aveva solo 24 anni, John Henry Coates, aviatore inglese originario di York e caduto sotto i colpi della contraerea nazista. Il suo velivolo e i suoi resti sono stati scovati dalla Romagna Air finders, l'associazione di Fusignano che si dedica alla ricerca e alla conservazione dei velivoli bellici.

Il soldato abbattuto

Il ritrovamento risale al 14 ottobre scorso. Grazie alle testimonianze degli anziani del luogo e alla tecnologia moderna, gli appassionati - tutti volontari - hanno scovato lo Spitfire (aereo che trasportava una sola bomba) abbattuto a Cavarzere, vicino Venezia. Secondo quanto ricostruito dagli storici dell'associazione, Coates il 5 marzo del 1945 stava bombardando insieme ad altri 5 piloti alcune barche tedesche intente a rifornire le truppe naziste in ritirata dall'Italia. La guerra era alle battute finali, ma questo non risparmiò la vita del giovane aviatore che alle 6.40 venne colpito dal nemico. Del giovane soldato si persero da quel giorno le tracce. Il suo nome scolpito a Malta nel monumento ai Caduti del Commonwealth era l'unica traccia del capitolo di storia che, nel suo piccolo, Coates aveva contribuito a scrivere.

L'associazione che cerca aerei di guerra

"Avevamo recuperato un aereo tedesco in zona - spiega al Quotidiano Nazionale il presidente dell' associazione, Leo Venieri - e consultando i documenti avevamo capito che da quelle parti c' era anche un aereo inglese". I resti del soldato e dell'aereo sono stati trasportati nella chiesa di via Santa Barbara a Fusignano, aperta la prima e la seconda domenica del mese dalle 15 alle 17.30.