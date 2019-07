Rivolta contro il campo rom: cittadini scendono in piazza

Gli abitanti della frazione di Albuccione, nel comune di Guidonia Montecelio alle porte di Roma, sono scesi in strada per protestare contro il campo rom. A far scoppiare l'ira dei cittadini sarebbe stato il furto di alcuni oggetti all’interno di un automobile parcheggiata.

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, questa non è la prima volta che residenti e rom si scontrano. La rivolta fa seguito anche agli ultimi due raid all'interno della scuola vicina al campo rom avvenuti lo scorso fine settimana.

L'Albuccione è presidiato ora da diverse pattuglie di carabinieri e polizia che stanno cercando di calmare gli animi dei cittadini. I residenti hanno contestato il sindaco di Michel Barbet e il vicesindaco Davide Russo, giunti sul posto.

" Albuccione è al culmine della pazienza. Tutto per l'incapacità di questa amministrazione e del sindaco Barbet che continua a trascurare una situazione, quella dei nomadi, ormai insostenibile ", hanno tuonato su Facebook gli esponenti della Lega di Guidonia Montecelio commentando quanto sta accadendo.