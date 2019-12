Roberta Ragusa, il tatuaggio della figlia e la dedica d'amore

La foto del tatuaggio con la scritta “Roberta” e un cuore disegnato sul fianco sinistro. Accanto ha postato un messaggio commovente rivolto alla madre. Alessia Logli ha così voluto esternare i propri sentimenti e l’ha fatto su Instagram. La ragazza è figlia di Roberta Ragusa, l’imprenditrice di Gello in provincia di Pisa, scomparsa nel nulla il 13 gennaio 2012 e mai più ritrovata. All’epoca del fatto Alessia aveva 11 anni e suo fratello Alessio aveva tre anni più di lei. Lo scorso luglio la Cassazione ha condannato in via definitiva il padre Antonio a 20 anni di carcere.

Alessia ha quindi voluto esprimere il proprio affetto per sua mamma e le sue parole sono state molto significative. “ Una mamma ti insegna a vivere; a rialzarti quando cadi; a lottare con tutte le tue forze in ciò in cui credi - ha scritto la ragazza -. Ma soprattutto una mamma ti ama incondizionatamente, un amore che dura per sempre, un po’ come l’inchiostro di un tatuaggio impresso sulla pelle. A te, mamma, che eri, sei e sarai sempre parte di me ”.

La figlia di Roberta Ragusa vive con il fratello e la nuova compagna del padre, un ex babysitter, nella vecchia casa di famiglia. Come riporta Il Corriere della Sera, forse il legame con il papà si è attenuato anche per la lontananza fisica visto che il genitore è rinchiuso nel carcere di Livorno. Allo stesso tempo, però, si è manifestato l’amore per la madre rimasto a lungo soffocato da quanto accaduto sette anni fa. Questo amore è affiorato anche grazie all’immagine e al post sui social. La ragazza ha voluto esprimere il suo profondo legame con la madre ed è stato un modo per tornare padrona della propria vita.