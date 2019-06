Rocca di Papa, l’ultimo desiderio del sindaco-eroe: “Quando esco dall’ospedale mi sposi?"

Basta un attimo, una parola o un gesto e la vita di ognuno di noi può prendere direzioni inaspettate e, a volte, drammatiche. Un po’ come accaduto a Emanuele Crestini, il sindaco-eroe di Rocca di Papa morto nell'esplosione del palazzo comunale mentre tentava di mettere in salvo le altre persone presenti nell’edificio.

Il coraggioso primo cittadino, durante il suo ricovero in ospedale, ha chiesto a Veronica Cetroni, la sua fidanzata, di sposarlo una volta che la situazione si sarebbe normalizzata. A raccontarlo è la stessa giovane, compagna da sette anni di Emanuele, in un'intervista a Il Messaggero.

"Emanuele aveva inalato troppo fumo tossico nei suoi polmoni perché invece di scappare via era risalito sopra ai piani più alti per dire a tutti di uscire e mettersi in salvo. Lui era fatto così, pensava sempre agli altri, era buono e generoso. Sulla barella d’ospedale mi ha chiesto di sposarlo".

La donna ha ricordato che "al policlinico di Tor Vergata, mi è passato davanti su una barella. Mi ha stretto la mano e mi ha chiesto: 'Quando esco di qua, mi vuoi sposare?' e io, naturalmente, gli ho risposto 'sì amore'. Pensava ce l'avrebbe fatta".