Roghi tossici, prefetto di Roma: "Si usi l'esercito"

"Nel luglio e agosto di quest'anno è aumentato il numero dei roghi nei campi" della Capitale. Lo dice Paola Basilone, il prefetto di Roma, che ha parlato oggi davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sul degrado delle periferie.

"La mia opinione - ha affermato il prefetto - è che si potrebbero mutuare, con le dovute differenze, alcuni interventi fatti nella Terra dei Fuochi. Innanzitutto bisognerebbe fare una mappatura dei rifiuti, andarne a verificarne l'entità e fare un grosso investimento sulle bonifiche. Poi porre in essere tutti i sistemi di vigilanza per impedire che questo possa accadere". Secondo la Basilone la raccolta quotidiana e ordinaria dei rifiuti nei campi deve partire dalla "rimozione dei cumuli stratificati" e deve essere effettuata da "ditte specializzate, non lo può fare il Genio militare" anche se ha ribadito la necessità dell'uso dell'esercito per stroncare il fenomeno.

Il prefetto di Roma ha spiegato che all'ordine del giorno del prossimo Comitato metropolitano ci saranno due temi: "uno è l'emergenza abitativa che costituisce un pezzo importante delle criticità di questa città, l'altro sono i roghi tossici e quindi tutta la questione dei campi. Dovrà essere fatta un'attenta valutazione per capire qualè l'emergenza più evidente" e stabilire dove è più necessario intervenire". Basilone ha, poi, spiegato che, per bonificare le zone più critiche come La Barbuta, Salone, Salviati e Torre Spaccata serve un grosso impegno finanziario: "Quando ero prefetto a Torino - ha detto - con l'impegno dello Stato che ha messo 5 milioni di euro, ci sono voluti due anni per bonificare un solo campo abusivo. Bisogna immaginare che le famiglie vanno accompagnate a una situazione stabile, vanno trovate soluzioni abitative e ci vuole grande sforzo perchè ordinariamente nessuno vuole affittare case. Su quattro campi - ha osservato Basilone - vediamo di puntare su uno di questi e fare un progetto sperimentale come è stato fatto a Torino