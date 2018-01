Rogo a Pavia, il sindaco: "Non mangiate ortaggi"

Le fiamme dell'incendio scoppiato ieri in un capannone dismesso tra Corteolona e Genzone, in provincia di Pavia, sono state domate.

"Ora l'incendio è sotto controllo. Non ci sono più fiamme, ma continua ad esserci il fumo perché il materiale bruciato si trova nel capannone, pericolante, e quindi per ora non può essere rimosso". Lo ha affermato Angelo Della Valle, sindaco di Corteolona e Genzone.

Gli inquinanti

Sono iniziate le analisi dell'Arpa sulla qualità dell'aria dopo che dal rogo si è sprigionata un'enorme nube nera. A bruciare soprattutto materiale plastico che era accatastato all'interno del capannone. "Il campionatore ad alto volume posizionato dalla squadra specialistica di Arpa nella zona della Cascina San Giuseppe per poter misurare l'eventuale presenza di microinquinanti (IPA e diossine) - ha segnalato l'Agenzia regionale per l'ambiente - è in funzione. I primi filtri saranno prelevati in giornata e inviati al laboratorio. I tecnici dell'Agenzia, presenti dalle prime ore dell'evento, sono sul posto".

Precauzione per la salute

Subito dopo lo scoppio dell'incendio, il sindaco ha firmato un'ordinanza per invitare i cittadini a tenere chiuse le porte e le finestre, a sospendere la raccolta e il consumo dei prodotti ortofrutticoli coltivati, vietando anche il pascolo degli animali.

Le indagini