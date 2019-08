Rom denuncia Salvini all'Onu "È razzista, fermate il suo odio"

È arrivata addirittura alle Nazioni Unite la denuncia di Giulia Di Rocco a Matteo Salvini. La rom, che vive in Abruzzo, ha redatto una relazione in cui mette in evidenza come il governo prenda di mira i rom e i sinti cittadini italiani. L'obiettivo principale è quello di " fermare il dilagante odio razziale, ponendovi rimedio prima che la storia del passato, con le sue terribili conseguenze, possa ripetersi ".

La denuncia a Salvini

La donna si è poi sfogata, oltre che con il leader della Lega, anche contro il governo gialloverde: " Un ministro degli Interni che dovrebbe rappresentare e difendere i rom e sinti cittadini italiani presenti in Italia già dal 1300, che invece sono bersaglio della loro campagna elettorale ". Il membro del Forum RSC istituto presso Unar Ministero delle pari opportunità a Roma ha fatto riferimento alle persecuzioni, alle torture e alle discriminazioni verificatesi durante il periodo hitleriano: " Una violenza inaudita che ha mietuto migliaia di vittime innocenti, infliggendo immani sofferenze e spargendo ovunque sangue e lutti ".

La Di Rocco fa parte del Wrf World Roma Federation con sede a Bruxelles, dell'Ucri (Unione delle comunità romanes in Italia) ed è presidente dell'associazione amici di Zefferino e dell'associazione Romani Kriss. La relazione della rom - originaria di Pratola Peligna ma residente a Lanciano - verrà presentata dai membri del Wrf nei prossimi giorni.