Rom violenti e fuori controllo: a Firenze sono loro i padroni

Rom violenti e fuori controllo. A Firenze come nel resto d’Italia, dove non mancano baraccopoli abusive e parcheggi comunali trasformati in veri e propri campi rom. Parcheggi inviolabili, come quello dell’Isolotto di Firenze dove vivono a bordo di roulotte e camper decine di sinti. Un incubo per i residenti che da tempo denunciano. Inutilmente. Ieri sera l’ennesima tragedia sfiorata quando un rom, che vive accampato lì con la sua famiglia, forse in stato di ebrezza, ha perso il controllo del suo camper e, a tutta velocità, è andato a sbattare contro le auto parcheggiate, distruggendole. Dopo l’urto è fuggito con il camper distrutto. A bordo del mezzo anche un bambino visibilmente impaurito.

“Ha iniziato ad andare volutamente a zig-zag nel piazzale investendo tutte le auto in sosta. Per la forte velocità ha urtato e ribaltato pure una macchina. Abbiamo sentito un grande boato, sembrava fuori di testa - ci dice Davide, testimone oculare -. È ripartito non si sa come, con il camper tutto distrutto. Abbiamo provato a dirgli di fermarsi ma è fuggito, abbiamo rischiato di essere investiti. La situazione era surreale, sembrava di essere sul set di un film hollywoodiano. Il camper non si fermava. È un miracolo se non ci sono stati feriti. All’interno della macchina che ha investito per prima c’era un papà con una bambina, erano scesi un secondo prima del violente impatto. Ha distrutto tutto, forse ha litigato con la moglie.”

Questa non è la prima volta che le famiglie rom, che occupano abusivamente il parcheggio, creano problemi ai residenti. Solo qualche settimana fa gli abitanti avevano denunciato alla polizia locale l’occupazione dei parcheggi. I rom si sono impossessati della zona e hanno trasformato un’aiuola in una discarica. “Non si può vivere così – ci dice la signora Adele – da quando ci sono loro in giro abbiamo paura di essere derubati. Si vede, vanno in giro tutto il giorno. Come fanno a vivere? Come fanno ad andare avanti? Mi chiedo come mai il comune non accia nulla per mandarli via, non è normale che si accampino qui, in un parcheggio.”