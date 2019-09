Pesaro, la rom lava i suoi vestiti in una fontana storica

Lava i vestiti nella fontana e nell'acqua vi versa persino il detersivo. Così, una donna di origine rom ha trasformato in lavatoio personale la splendida anticaglia architettonica del Trebbio, in piazza Lazzarini, a Pesaro.

Uno scempio inenarrabile compiuto in pieno giorno, difronte all'ingresso dello storico teatro Rossini. Ignara dell'inestimabile valore del cimelio - si tratta di una fontana seicentesca importata dal palazzo ducale di Casteldurante in occasione dell'arrivo in città di Claudia De' Medici, sposa di Federico Ubaldo Della Rovere - vi ci ha messo in ammollo i propri vestiti. Stole colorate, gonne damascate, ma anche reggiseni e slip, galleggiavano sulla superficie dell'acqua sotto lo sguardo attonito del pubblico del Rof, delle prime e dei concerti.

A denunciare i fatti, è stata una passante che, fortemente indispettita dal comportamento della rom, non ha esitato ad immortale con lo smartphone la desueta, assai bizzarra, circostanza. " Oggi una rom ha pensato bene di farsi il bucato nella fontana, - avrebbe scritto la donna nel post riportato dal quotidiano locale viverepesaro.it nel gruppo 'Sei di Pesaro se...' – e ha messo pure il detersivo!" . Stando a quanto si apprende dallo scritto, la donna avrebbe lasciato gli indumenti a bagno nella fontana per almeno un paio d'ore dopo averli accuratamente risciacquati. Presumbilmente irretita, la residente avrebbe allarmato le forze dell'ordine, sospinta dalla volontà di porre fine ad un atto chiaramente vandalico o, in ogni caso, da ritenersi irrispettoso nei confronti dei locali. " Ho chiamato i vigili che mi hanno detto di non aver pattuglie disponibili e che dovevo chiamare i carabinieri . - avrebbe continuato la donna - Ho chiamato i carabinieri che a loro volta mi hanno passato la questura".