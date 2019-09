Roma, aggredisce passante con un coltello: arrestata romena

Una ragazza di 24 anni cittadina romena ha aggredito con un coltello un passante ferendolo al braccio destro. L'episodio è avvenuto a Roma, tra via Giovanni Branca e via Beniamino Franklin presso il quartiere Testaccio. La giovane è stata arrestata in data 28 settembre 2019 intorno alle 16:00 dagli agenti del Reparto Volanti. La donna è stata in seguito trasportata in commissariato per gli opportuni accertamenti. Tuttavia, la furia della romena non ha accennato a placarsi, in quanto, ha danneggiato un'auto della polizia ed aggredito alcuni agenti.

Come leggiamo da un articolo pubblicato su Roma Today la ragazza, arrestata dagli agenti del Reparto Volanti, dovrà ora rispondere delle seguenti e importanti accuse: danneggiamento ai beni dello Stato, lesioni gravi e resistenza a pubblico ufficiale. Non è del resto la prima volta che si verificano episodi simili al Testaccio di Roma, uno dei quartieri più "veraci" della Capitale, ma anche uno dei più problematici purtroppo. Al momento non pervengono ulteriori informazioni sull'episodio riguardante la giovane 24enne romena. Non è dato inoltre sapere se la donna fosse sotto effetto di sostanze stupefacenti che possano spiegare il suo violento comportamento. Si attendono ulteriori aggiornamenti.