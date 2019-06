Roma, ancora cassonetti in fiamme nella Capitale

Ancora roghi di cassonetti a Roma, dove da diversi giorni è sempre più lenta la raccolta di rifiuti. Di conseguenza, diversi quartieri presentano bidoni stracolmi di immondizia. Gli ultimi due roghi si sono verificati alle 4:30 presso zona Portuense, a poca distanza l'uno dall'altro. Due cassonetti di rifiuti sono andati a fuoco in via Gandoglio e altri due incendi sono stati segnalati in via dei Colli Portuensi. A causa di ciò, un'autovettura in sosta è stata lievemente danneggiata. Presenti sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia Eur che stanno indagando sull'accaduto.

La causa degli incendi è ancora da accertare. Episodi analoghi si sono succeduti in altre zone della città nei giorni scorsi. Uno dei più violenti è stato sicuramente quello verificatosi fra Portonaccio e Labicano. La mappa dei cassonetti incendiati si allarga sempre di più. Le zone colpite finora sono state: Primavalle, Prenestino, Colli Portuensi, Garbatella e Tor Bella Monaca. Pericolo reale di tali episodi è l'aria velenosa che si sprigiona dai rifiuti incendiati. A ribadirlo è stata Alessandra Brandimarte, del Servizio igiene e sanità pubblica dell'Asl Rm/1.