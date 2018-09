Roma, anziana lasciata per 15 ore in barella: cade in bagno e muore

Possibile caso di malasanità all’ospedale Sant’Eugenio di Roma. Protagonista una donna di 72 anni, Giulia Riondino, ricoverata lo scorso 3 settembre per una colica renale, che è stata ritrovata in una pozza di sangue in uno dei bagni del nosocomio, dopo aver passato almeno 15 ore su una barella.

Inutile il trasferimento d’urgenza della donna all'ospedale San Camillo, dove malgrado un complesso intervento chirurgico, i medici hanno dovuto costatarne la morte cerebrale 48 ore dopo. Ne dà notizia il Messaggero, che ha raccolto la testimonianza dell’avvocato dei figli della donna, una pensionata romana residente a Spinaceto.

Alla paziente, denunciano, avrebbe dovuto essere inserito il catetere per poi procedere con il trasferimento in reparto. Invece la signora Giulia è rimasta per ore abbandonata in corsia con gravi fitte all’addome. I medici le avevano diagnosticato una colica renale. Nonostante ciò, denunciano i figli, la donna non è stata sistemata in un letto, né gli è stato messo il catetere. Circostanza, questa, che l'ha costretta ad alzarsi per raggiungere il bagno. A stabilire se il decesso sia stato causato da un malore o proprio dalla caduta, sarà l’autopsia eseguita dal medico legale de La Sapienza, Giorgio Bolino.

Intanto, la procura di Roma ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo. La Pm che si occupa del caso, Clara De Cecilia, ha acquisito la cartella clinica dell’ospedale Sant’Eugenio e quella del San Camillo, dove la donna è stata operata successivamente, nel disperato tentativo di salvarle la vita.