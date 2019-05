Roma, bimbo di un anno muore nel sonno in asilo nido

Una bimba di un solo anno morta nel sonno in un asilo nido. È una tragedia quella che si è consumata in una scuola di Roma, nella zona Appio. Questa mattina alle ore 12 e 50 circa, le maestre di un asilo nido hanno chiamato d'urgenza il 118 perché non riuscivano a svegliare per il pranzo una bambina di un anno.

Erano circa le 12 e 50 di questa mattina quando le maestre hanno provato a svegliare la piccola per ora di pranzo. Ma la bimba non rispondeva e quel punto le operatrice hanno chiamato un'ambulanza. I medici, dopo aver dato le prime indicazioni di soccorso via telefono per eseguire le manovre di rianimazione, sono subito arrivati presso la struttura dove hanno provato a intubare la piccola. Purtroppo, però, non c'è stato nulla da fare.

Sul posto si sono anche i Carabinieri. Ancora non si conoscono le cause del decesso della piccola e degli accertamenti saranno eseguiti in queste ore.