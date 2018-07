Roma, botte e minacce di morte ai bimbi alla lezione di Corano

Funzionavano a intimidazioni e botte le lezioni di H.M.A, 28enne insegnante che teneva lezioni sul Corano a Roma, in quartiere periferico, e che con l'assenso dei genitori non lesinava le vie brusche con i bambini che si mostravano meno reattivi agli insegnamenti.

Il maestro di Corano è finito in manette al termine di un'indagine scattata a gennaio dopo una segnalazione e che ha provato come due bambini fossero divenuti vittime di maltrattamenti dopo avere iniziato a frequentare le lezioni nella zona di Torpignattara.

A denunciare per primi sono stati alcuni vicini di casa del 28enne, che teneva le sue lezioni a domicilio tre volte alla settimana. Un monitoraggio video dell'abitazione ha permesso agli inquirenti di provare che i timori erano giustificati e che davvero i bambini, senza che i genitori battessero ciglio, erano alla mercé delle botte dell'insegnante.

Nelle immagini in possesso degli inquirenti offese, ma anche minacce di morte e sequenze in cui un manico di scopa viene utilizzato per intimidire i ragazzini e percuoterli. Dopo l'arresto di H.M.A, anche misure per i genitori, che saranno costretti a presentarsi alla polizia giudiziaria per firmare una volta al giorno.