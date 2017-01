Roma, compare la scritta "Morte" su un pilastro del Colosseo

Dopo la tentata irruzione di due turisti nel Colosseo durante la notte, questo pomeriggio sono state ritrovate due scritte sulle colonne del monumento simbolo della Capitale, con una bomboletta nera è stato scritto "Morte".

Sulla vicenda sono in corso indagini del commissariato di polizia Celio. Gli investigatori stanno vagliando le telecamere di videosorveglianza per risalire al responsabile dell'atto vandalico.

L'irruzione nel Colosseo

La scorsa notte, sempre all'anfiteatro Flavio, due turisti brasiliani hanno scavalcato una cancellata e uno è rimasto ferito gravemente dopo un volo di circa quattro metri. L'uomo, ricoverato per la frattura del bacino, non è in pericolo di vita. I due giovani dovranno rispondere del reato di invasione di edificio. Secondo quanto si è appreso, i due episodi al momento non sembrerebbero essere collegati.