Roma, fermato un bus pubblico: viaggiava senza assicurazione

Non bastavano i bus che vanno a fuoco: a Roma girano pure mezzi senza assicurazione.

Lo ha scoperto oggi la polizia che ha fermato un autobus di Roma Tpl, consorzio romano che gestisce alcune linee per conto dell'Atac (circa il 20% del traffico locale su bus della Capitale). È successo a un veicolo della linea 703 che doveva partire dal capolinea Laurentina: gli agenti, constatata l'irregolarità nei documenti, avrebbero multato il conducente e costretto i passeggeri ad aspettare il bus successivo.