Roma, giovane impiccato nel parco dell'Insugherata

Il cadavere di un ragazzo è stato trovato nel parco dell'Insugherata a Roma. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un giovane di età compresa tra i 20 e i 30 anni d'età. Come si legge da FanPage, il corpo sarebbe stato rinvenuto in data 8 ottobre 2019 nel pomeriggio. Il ritrovamente è avvenuto in un'area verde del quadrante nord della Capitale. A dare l'allarme è stato un passante che ha notato quello che sembrava il corpo senza vita di un essere umano, dando immediatamente l'allarme. Intervenuti i soccorsi che, tuttavia, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo.

Si tratterebbe di suicidio, quello di un giovane di età compresa tra i 20 e i 30 anni trovato impiccato presso la riserva naturale dell'Insugherata a Roma. Il corpo è stato rinvenuto in via Pier Paolo Pasolini, nella zona di Monte Mario. La segnalazione è arrivata alla polizia dal 118 intorno alle 15:00. Giunti sul posto agenti delle volanti e la polizia scientifica per gli opportuni rilievi. Accanto al cadavere del ragazzo, sprovvisto di documenti (e di conseguenza impossibile da identificare), gli inquirenti non hanno trovato eventuali biglietti o messaggi d'addio che potessero spiegare la causa del suicidio. Presente sul posto anche il medico legale.

Al momento, la vera identità del giovane resta un mistero. Si tratterebbe di un ragazzo di circa 30 anni d'eta di razza caucasica. Il ritrovamento lascerebbe pochi dubbi all'ipotesi di suicidio, anche se non è esclusa la pista dell'omicidio con depistamento delle indagini. Fra i rami è stato rinvenuto uno zaino, probabilmente appartenente alla vittima. È stato un passante a notare casualmente un corpo penzolante, avvertendo immediatamente i soccorsi. Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sul caso. Si attendono aggiornamenti. Le indagini proseguono.