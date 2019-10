Roma, giovane muore cadendo dalla finestra del quinto piano

È morto dopo essere caduto dalla finestra del quinto piano. Il dramma è avvenuto a Roma, nella zona di Casal Bruciato che si trova a est della Capitale. A perdere la vita è stato un giovane di 33 anni nato nel Regno Unito, il quale è deceduto sul colpo.

Come riporta Roma Today, la tragedia si sarebbe verificata quando il ragazzo si trovava in casa della fidanzata. L’allarme è stato dato intorno alle 12.50 di domenica. Alcuni residenti hanno infatti notato il corpo del giovane privo di vita nel cortile condominiale della palazzina del IV Municipio Tiburtino e hanno chiamato i soccorsi. Intervenuti sul posto, ai soccorritori non è rimasto altro da fare che constatare il decesso del ragazzo. Secondo quanto si apprende, tra le varie ipotesi non si esclude che l’uomo possa aver compiuto il gesto in modo volontario. Stando agli accertamenti, la polizia non ha trovato messaggi di addio ma nemmeno biglietti.

Nella stessa giornata, a Valle Aurelia una ragazzina di 13 anni era deceduta nel pomeriggio, cadendo dal balcone di un appartamento al nono piano di un palazzo. Anche in questo caso la giovane è morta sul colpo e secondo le prime ipotesi si tratterebbe di un gesto volontario.